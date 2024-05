A Itália subiu ao segundo lugar do ranking UEFA a cinco anos na noite desta quinta-feira, depois dos resultados da primeira mão das meias-finais da Liga Europa e da Liga Conferência.

O empate da Atalanta em Marselha (1-1) para a Liga Europa e a vitória da Fiorentina ante o Club Brugge (3-2) para a Liga Conferência permitiram à Itália ultrapassar a Espanha e acabar com um registo histórico dos espanhóis.

Isto porque esta é a primeira vez que Espanha está fora do top-2 do ranking UEFA desde... 1998! Nos últimos 26 anos, Espanha teve sempre presença num dos dois primeiros lugares do ranking. Ou no primeiro, ou no segundo lugar.

Itália soma agora 89.141 pontos no ranking a cinco anos, para 88.864 de Espanha, que caiu para a 3.ª posição.

E as perspetivas de Itália para terminar a época no top-2 pela primeira vez desde 2006 são animadoras. É que, além desta ultrapassagem, os italianos ainda contam com três equipas nas competições europeias (Roma e Atalanta na Liga Europa e a Fiorentina na Liga Conferência) e Espanha já só tem uma, o Real Madrid, na Liga dos Campeões. Além disso, Itália só divide os seus pontos por sete clubes esta época, enquanto Espanha divide por oito.

De recordar que Itália foi o primeiro país a garantir uma vaga extra na Liga dos Campeões da próxima época, como um dos dois países com melhor coeficiente da época 2023/24. A outra vaga foi garantida pela Alemanha, já esta semana, com a vitória do Borussia Dortmund.