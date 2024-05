Na noite desta quinta-feira, no Vélodrome, Marselha e Atalanta igualaram-se, na primeira mão das meias-finais da Liga Europa (1-1).

O ambiente fervilhante nas bancadas contagiou os protagonistas para um arranque absolutamente apoteótico. A dobrar o décimo minuto, Scamacca inaugurou o marcador. Assistido por Kondogbia, o avançado aproveitou o espaço concedido pela defesa para assinar o sexto golo na prova.

Porventura a defesa francesa tomaria Scamacca por elemento externo à jogada, mas o italiano havia «estacionado» no limite do fora de jogo.

Na resposta, aos 20m, Mbemba abriu o livro. O defesa central – ex-FC Porto – encheu o pé à entrada da área e despertou a euforia das hostes anfitriãs. Um arco sublime e teleguiado para o poste direito da baliza de Musso. Foi o quarto golo do congolês na Liga Europa.

Aquando do empate do Marselha, os visitantes já não contavam com o lesionado Kolasinac, rendido por Pasalic.

No segundo tempo, o domínio do Marselha não surtiu efeito. Apesar dos 11 remates, Musso apenas se viu obrigado a aplicar por duas ocasiões. Do outro lado, a Atalanta limitou-se a salvaguardar a igualdade.

Assim, será em Bérgamo que esta eliminatória se decidirá. A partida que vale bilhete para a final de Dublin está agendada para as 20h de quinta-feira.

O Marselha folgará no fim de semana, numa altura em que ocupa o sétimo lugar da Ligue1.

Sorte distinta terá a Atalanta, que na segunda-feira visita a «aflita» Salernitana. Os comandados de Gasperini estão na disputa pelo quinto lugar e sonham com uma vaga na Champions.