O Chelsea recebeu e venceu o Tottenham, por 2-0, esta quinta-feira, em jogo de acerto de calendário, relativo à 26.ª jornada da Premier League inglesa.

Os azuis de Londres chegaram à vantagem aos 24 minutos da primeira parte, num cabeceamento de Trevoh Chalobah, na área, após livre batido por Conor Gallagher na direita do meio-campo ofensivo. O lance ainda esteve em análise no vídeo-árbitro por possível infração, mas foi mesmo validado.

O 2-0 surgiu na segunda parte, aos 72 minutos, por Nicolas Jackson. Cole Palmer bateu de forma quase perfeita um livre direto, mas a bola bateu no ferro. Porém, e perante alguma passividade dos homens do Tottenham, Jackson atacou a bola e cabeceou para o fundo da baliza.

Com este resultado, o Chelsea ultrapassa o West Ham (49 pontos) e sobe a 8.º, agora com 51 pontos e ainda menos um jogo. A equipa treinada por Mauricio Pochettino mantém-se na corrida aos lugares europeus, dado que está agora a apenas dois pontos do Newcastle, 7.º com 53, e a três do Manchester United, 6.º com 54 (ambos também com menos um jogo, tal como o Chelsea).

O Tottenham, depois de derrotado por Newcastle (4-0, fora) e pelo Arsenal (3-2, em casa), sofre a terceira derrota seguida na Premier League e complica as contas pelo acesso à Liga dos Campeões. Mantém os 60 pontos, no 5.º lugar, a sete do Aston Villa, 4.º com 67. A equipa treinada por Ange Postecoglou tem ainda um jogo a menos e pode reduzir essa desvantagem para quatro pontos.

O jogo ficou ainda marcado pela estreia do defesa/lateral Joshua Acheampong, de 17 anos, na equipa principal do Chelsea. Já em tempo de compensação, Pochettino lançou o finlandês Jimi Tauriainen, médio de 20 anos, que fez a estreia na Premier League, depois de já ter feito a estreia na equipa principal ante o Leeds, a 28 de fevereiro, para a Taça de Inglaterra.