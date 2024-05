Sandro Tonali recebeu, esta quinta-feira, uma nova suspensão de dois meses, por participação em apostas ilegais e quebra das regras de apostas da Football Association (FA).

Em comunicado, os «magpies» acrescentam que o jogador teve de pagar uma multa de 20 mil libras e foi ainda avisado pela (FA) relativamente a comportamentos futuros.

Recordar que Tonali já tinha sido suspenso por dez meses, em outubro do ano passado, pela Federação Italiana de Futebol. No total, o jogador tem de cumprir dez meses de pena efetiva (até 27 de agosto) e oito meses em sessões de terapia para viciados em recuperação.

«Sandro Tonali recebeu uma suspensão de dois meses das competições profissionais por uma Comissão Reguladora independente, após violar as regras de apostas da Football Association (FA).

Além disso, foi também multado em 20 mil libras e advertido pela FA sobre a conduta futura. Isto significa que vai poder regressar ao ativo no fim da sanção de dez meses aplicada pela Federação Italiana de Futebol, em outubro de 2023.

Caso não volte a quebrar as regras de apostas da FA durante o período de suspensão, não vai ter de cumprir os referidos dois meses. O Sandro admitiu por completo a participação neste tipo de apostas e continua a seguir um plano terapêutico e educacional, com o total apoio do clube», pode ler-se no comunicado.

