Erik Ten Hag afirmou, esta quinta-feira, que a performance de Jadon Sancho diante do PSG, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, mostrou o porquê do Manchester United o ter contratado em 2021.

Na antevisão ao jogo com o Crystal Palace, na próxima segunda-feira, o técnico dos «red devils» mostrou-se feliz pela prestação do internacional inglês ao serviço do emblema germânico, que representou durante quatro temporadas.

«O Sancho jogou muito bem frente ao PSG e o que posso dizer é que é um grande jogador. Mostrou o porquê do Manchester United o ter contratado e mostrou que é um valor muito importante para o clube, o que é excelente. Estou feliz por ele, pela performance desta quarta-feira, quanto ao futuro vamos ver o que reserva», disse Ten Hag.

Jadon Sancho está cedido por empréstimo ao Borussia Dortmund até ao final da temporada, sendo que o contrato com o Manchester United termina em junho de 2026.

Até ao momento, o jogador de 24 anos soma três golos e uma assistência em 17 jogos pela equipa alemã.