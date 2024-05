Até onde vai este Bayer Leverkusen, campeão alemão e ainda invicto esta época?

A resposta continua em aberto e conheceu novo capítulo esta quinta-feira. A equipa comandada por Xabi Alonso foi a Roma vencer por 2-0 e está muito perto da final da Liga Europa 2023/24.

Um golo de Florian Wirtz na primeira parte e outro de Robert Andrich (um golaço!) na segunda decidiram o jogo no Olímpico de Roma e deixam o Bayer Leverkusen muito perto da sua terceira final europeia da história.

Num jogo bem disputado e vivo, a Roma teve a primeira grande ocasião na cabeça de Romelu Lukaku, num cabeceamento ao ferro, aos 21 minutos. Imediatamente na resposta, numa saída rápida, Wirtz assistiu Jeremie Frimpong, que à saída do guarda-redes Mile Svilar rematou à malha lateral, do lado de fora (23m).

Porém, não demoraria muito o golo e para a equipa alemã. Aconteceu ao minuto 28. Rick Karsdorp fez um mau passe para trás, Grimaldo recolheu a bola solto na área, pela esquerda, colocando ao meio para Wirtz rematar de pé direito para o fundo da baliza. O erro de Karsdorp apanhou a Roma desprevenida e foi a receita ideal para os farmacêuticos colocarem-se em vantagem. Até ao intervalo, houve mais ocasiões para um lado e outro, mas o marcador manteve-se.

Na segunda parte, os primeiros minutos reservaram uma boa ocasião para cada lado, ambas após pontapés de canto, mas Piero Hincapie não conseguiu dobrar a diferença para o Bayer Leverkusen (51m), nem Bryan Cristante chegar ao empate, que não aconteceu por centímetros (56m).

Aos 73 minutos, o marcador voltou a mexer e com um grande golo de Robert Andrich. Grimaldo apareceu na área, tocou para trás para Frimpong e este para Stanisic, que tocou para Andrich aparecer vindo de trás para fazer o 2-0 numa finalização de pé direito que deixou Mile Svilar a olhar para a bola.

Já campeão e finalista da Taça da Alemanha, o Bayer Leverkusen está perto também da final da Liga Europa, 22 anos depois da final da Liga dos Campeões perdida para o Real Madrid em 2022 e 36 anos depois da estreia em finais europeias, com a conquista da Taça UEFA em 1988 ante o Espanhol.

A invencibilidade em 2023/24 continua e são agora 47 jogos, com 39 vitórias e oito empates.

Um desfecho que, atendendo ao cenário atual da Liga dos Campeões da próxima época, agrada ao Benfica quanto às possibilidades de apurar-se diretamente, dado que o Bayer Leverkusen já garantiu o apuramento para a Champions por via doméstica, na Bundesliga. Algo que, no caso da Roma (e de igual forma para a Atalanta), ainda não foi garantido no campeonato italiano.