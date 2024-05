A Fiorentina arrancou uma difícil vitória sobre o Club Brugge por 3-2, esta quinta-feira, no Artemio Franchi, com um golo marcado já para lá dos noventa e, desta forma, conseguiu uma curta vantagem sobre a equipa belga, na corrida para uma das vagas na final da Liga Conferência.

Um jogo equilibrado, mas com os italianos a desperdiçarem uma oportunidade para conseguir um resultado mais dilatado, uma vez que os belgas ficaram reduzidos a dez, ainda com meia-hora pela frente, numa altura em que a equipa da casa vencia por 2-1.

A verdade é que a equipa italiana entrou bem no jogo e adiantou-se no marcador, logo aos 5 minutos, com uma assistência de Nicolas González para Sottil abrir o marcador. No entanto, num jogo de parada e resposta, os belgas acabaram por chegar ao empate, aos 17 minutos, numa grande penalidade, convertida por Vanaken, a punir um corte com a mão de cristiano Biraghi. A Fiorentina voltou à carga e acabou por recuperar a vantagem, aos 37 minutos, numa jogada de insistência de Andrea Belotti

Em vantagem, a Fiorentina teve uma oportunidade soberana para se impor definitivamente no jogo quando, já na segunda parte, aos 61 minutos, Onyedika viu um segundo cartão amarelo e deixou a equipa belga reduzida a dez. Andrea Belotti teve oportunidade para bisar no jogo, mas, logo a seguir, na resposta, foi o Club Bruge que chegou novamente ao empate, aos 63 minutos, numa transição rápida, com finalização de Thiago Rodrigues.

Um duro golpe para a Fiorentina que, apesar de tudo, nunca baixou os braços e acabou por ser recompensada, já em tempo de compensação, quando o angolano M’Bala Nzola, que chegou a jogar em Portugal [Académica e Sertanense], fez o 3-2, com o pé esquerdo, desta vez, já sem tempo para os belgas responderem.

Fica, assim, tudo em aberto, para o jogo da segunda mão, dentro de uma semana, na Bélgica.

O decisivo golo de M'Bala: