O Olympiakos deu um passo firme rumo à final da Liga Conferência ao bater esta quinta-feira o Aston Villa, em pleno Villa Park, por 4-2, num jogo elétrico em que Chiquinho e Daniel Podence fizeram assistências para o hat-trick do goleador El Kaabi que levou Unai Emery ao desespero.

Com três portugueses de início (David Carmo, Chiquinho e Podence) e outros dois no banco (André Horta e João Carvalho), a equipa do Pireu entrou ao ataque e apanhou a equipa do experiente Unai Emery desprevenida, marcando dois golos na primeira meia-hora.

No primeiro golo, aos 17 minutos, é Chiquinho, com um belo pormenor de calcanhar, que abre caminho para o marroquino El Kaabi abrir o marcador, aos 17 minutos, batendo Robin Olsen com um potente remate com o pé esquerdo.

A equipa inglesa, quarta classificada na Premier League, tentou reagir rápido, mas voltou a ser surpreendida por um português, aos 29 minutos, quando Daniel Podence, ainda longe da área, pica a bola sobre a defesa inglesa e volta a destacar El Kaabi. O goleador marroquino ajeitou a bola com a cabeça e voltou a bater Robin Olsen, outra vez com o pé esquerdo. Foi o sétimo golo de El Kaabi na Liga Europa, o 29.º na temporada.

Unai Emery desesperava junto à linha, mas a sua equipa acabaria por regressar à discussão do resultado, com um golo, já em tempo de compensação da primeira parte, assinado por Watkins, com assistência de Diaby. Um golo que permitia à equipa inglesa reduzir a diferença para metade e ganhar moral para a segunda parte.

O segundo tempo começou com um ligeiro atraso, segundo a UEFA, devido a uma emergência médica, mas com o Aston Villa claramente por cima, a empurrar os gregos para a sua área. Uma pressão asfixiante até ao golo do empate, logo aos 52 minutos, com Bailey a destacar Moussa Diaby sobre a direita e o avançado francês a rematar, com a bola a passar entre David Carmo e o poste.

Um empate que durou apenas quatro minutos, uma vez que Douglas Luiz, numa abordagem imprudente, cortou uma bola com o cotovelo na área e permitiu a El Kaabi completar o hat-trick, ainda antes da hora de jogo, e chegar às três dezenas de golos na corrente temporada.

Um jogo seguiu ainda mais intenso, com os adeptos a vibrar nas bancadas, mas a sorte voltou a cair para o lado dos gregos, quando, aos 67 minutos, um pontapé de Hezze sofreu um desvio nas costas de Ezri Konsa e traiu Robin Olsen.

A vencer por 4-2 a vinte minutos do final, o treinador José Luís Mendilibar abicou de Daniel Podence para lançar André Horta, numa tentativa de ter mais bola e retirar força à nova reação dos ingleses. A verdade é que o Olympiakos, com mais ou menos dificuldades, com Fortounis em plano de destaque, foi gerindo a preciosa vantagem.

O Aston Villa ainda teve uma oportunidade soberana para reduzir a diferença, na sequência de uma falta de David Carmo na área. Uma oportunidade soberana para Douglas Luiz redimir-se do penálti que tinha cometido momentos antes, mas hoje não era noite para o internacional brasileiro que, na marca dos onze metros, atirou ao lado. Um lance festejado pelos gregos como se tivessem marcado mais um golo.

No final da partida, o proprietário do emblema grego, Evangelos Marinakis, não resistiu a festejar com os adeptos.

A verdade é que, com esta vantagem confortável, o Olympiakos fica a um passo de chegar à primeira final de uma competição europeia, quando receber a equipa de Birmingham, na próxima semana, no inferno de Atenas.