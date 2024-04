Emiliano Martínez vai cumprir um jogo de suspensão na primeira mão das meias-finais da Liga Europa frente ao Olympiakos. A notícia é avançada pela «Sky Sports».

O guarda-redes do Aston Villa viu dois cartões amarelo no duelo da segunda mão dos quartos de final da prova diante do Lille, mas não foi expulso, tal como explicámos aqui.

O guardião argentino tinha visto um primeiro amarelo aos 39 minutos, viu o segundo no desempate por penáltis e já tinha sido admoestado na partida da primeira mão.

Segundo a UEFA, o castigo deve-se ao facto de Martínez ter visto três cartões amarelos na eliminatória dos quartos de final da Liga Conferência com o Lille, de Paulo Fonseca e Tiago Santos.

O Aston Villa recebe o Olympiakos no dia 2 de maio e viaja até à Grécia uma semana depois, no dia 9 de maio.