O Olympiakos garantiu esta quinta-feira o apuramento para as meias-finais da Liga Conferência, ao eliminar o Fenebahçe no desempate por grandes penalidades, na segunda mão dos quartos de final.

Depois da vitória caseira por 3-2, o Olympiakos, com David Carmo, Chiquinho e Daniel Podence no onze inicial, ficou em desvantagem aos 11 minutos. Irfan Can Kahveci deu vantagem de 1-0 ao Fenerbahçe e igualou a eliminatória.

O jogo não teve mais golos e, com a eliminatória empatada 3-3, foi necessário recorrer ao prolongamento, que também não chegou para decidir. Mesmo no final deste, Andreas Ntoi foi expulso na equipa do Olympiakos (120+4m), já depois de André Horta ter entrado para o lugar de Chiquinho. João Carvalho foi suplente não utilizado.

No desempate por penáltis, o Olympiakos venceu por 3-2. El Kaabi deu vantagem aos gregos e Dusan Tadic viu Tzolakis defender o primeiro penálti do Fenerbahçe. Depois, foi Livakovic a negar o golo a El Arabi e Batshuayi fez o 1-1. André Horta devolveu a vantagem ao Olympiakos e Tzolakis voltou a ser herói ao defender o remate de Cengiz Under. À quarta ronda de penáltis, Masouras fez o 3-1 para o Olympiakos, Djiku reduziu para 3-2 e os últimos penáltis trouxeram um final incrível. Livakovic defendeu o penálti a Rodinei, a bola foi à trave e bateu depois no relvado, mesmo em cima da linha! E, quando o Fenerbahçe teve a possibilidade de empatar pelo experientíssimo Leonardo Bonucci, que entrou só para os penáltis, aos 120+2m, Tzolakis foi herói, defendeu o terceiro penálti e garantiu o apuramento do Olympiakos.

Nas meias-finais, o Olympiakos defronta o Aston Villa, que eliminou o Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca.

No outro jogo das 20 horas, o Club Brugge venceu na visita ao PAOK por 2-0 e também garantiu lugar nas meias-finais. Ferrán Jutglà, as 33 e 45 minutos, fez os dois golos do jogo, confirmando o apuramento dos belgas, que na primeira mão já tinham ganho, por 1-0. Vieirinha foi suplente não utilizado no PAOK.

Nas meias-finais, o Club Brugge defronta a Fiorentina, que eliminou o Plzen.