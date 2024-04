A Itália está a festejar a qualificação de uma quinta equipa com entrada direta na próxima edição da Liga dos Campeões face à conjugação de resultados na Liga Europa e na Liga Conferência que ditaram a qualificação de três equipas italianas para as meias-finais das competições europeias e, desta forma, permitiu assegurar uma das duas vagas atribuídas pelo Desempenho Europeu. A Itália ultrapassou a Inglaterra, que perdeu o Liverpool e West Ham, e pode ainda vir a conseguir uma sexta vaga, caso Atalanta ou Roma vençam a Liga Europa.

A Itália comanda, nesta altura, o ranking por desempenho da UEFA, com 19.2385 pontos, destacando-se à frente da Alemanha (17.642), Inglaterra (17.375) e Espanha (15.312), tendo já garantido um dos dois primeiros lugares. Mesmo que Roma, Atalanta e Fiorentina percam os respetivos jogos nas meias-finais e o Aston Villa vença a liga Conferência, a Inglaterra já não conseguirá pontos suficientes para ultrapassar a Itália.

Esta vaga extra será atribuída ao quinto classificado da liga italiana que, nesta altura, é ocupado pela Roma com mais quatro pontos do que a Atalanta e que também seguiu para as meias-finais da Liga Europa. Caso uma destas equipas vença a Liga Europa e garanta, em simultâneo, o quinto lugar na Série A italiana, a Itália poderá ter seis equipas na próxima edição da Liga dos Campeões.

A Alemanha, no segundo lugar no ranking de desempenho, está muito perto de garantir a segunda vaga, uma vez que está o segundo lugar e ainda está representada na Liga Europa pelo Bayer Leverkusen que já festejou recentemente a conquista do título na Alemanha.