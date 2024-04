O golo de Vitinha ao Barcelona está nomeado para melhor da semana da Liga dos Campeões.



O português concorre ao prémio com Maatsen e Füllkrug, ambos do Borussia Dortmund e com Joshua Kimmich. O médio marcou, lembre-se, um dos quatro golos do PSG em Montjuïc, com um belo pontapé de fora da área.



Refira-se ainda Brandt (Borussia Dortmund), Kimmich (Bayern Munique), Dembélé (PSG) e Valverde (Real Madrid) estão nomeados para jogador da semana.



Recorde os golos candidatos ao prémio de melhor da semana nos vídeos associados ao artigo. [IMAGENS ELEVEN NA DAZN]