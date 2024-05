A final da Taça da Polónia sorriu ao Wisla, que milita na II Liga desde 2022/23. Diante do Pogon Szczecin – sétimo classificado da Liga – o histórico emblema de Cracóvia arrecadou a quinta Taça da sua história.

O conjunto comandado pelo catalão Albert Rudé foi a sensação da prova. Nas meias-finais, o Wisla eliminou o Piast Gliwice, nono da Liga. Antes, deixou pelo caminho o Widzew Lodz, sexto na Liga, e o Lechia Gdansk, atual líder da II Liga.

Assim, o quinto classificado do segundo escalão, que está próximo de disputar uma liguilha de promoção, garante, desde já, a participação na 1.ª pré-eliminatória da Liga Europa.

Numa partida que contou com João Gamboa entre os titulares do Pogon Szczecin, foi já com o médio ex-Estoril no banco que, aos 75m, Koulouris adiantou os «favoritos».

Todavia, a resposta do Wisla efetivou-se aos 90+9m, pelo defesa espanhol Satrústegui.

Como tal, foi necessário disputar mais meia-hora. Ao terceiro minuto do prolongamento, outro espanhol, Ángel Rodado, aproveitou o embalo para consumar a reviravolta.

Até final, os comandados de Albert Rudé cerraram fileiras e frustraram os 14 remates dos adversários. De tal forma que o guardião Chinchkan apenas se viu obrigado a aplicar por duas ocasiões.

Ao leme desta equipa está Albert Rudé, treinador de 36 anos, natural de Gerona, na Catalunha. No ano de estreia no futebol polaco, depois de passar pela terceira divisão espanhola e pelo futebol da Costa Rica, o timoneiro do Wisla conquistou o primeiro título da carreira.

O Wisla caiu da Liga polaca em 2022. Esta temporada, o conjunto de Cracóvia ocupa o quinto posto da II Liga, lugar que permite disputar a derradeira vaga de promoção. A quatro jornadas do término do campeonato, o Wisla guarda apenas um ponto de vantagem sobre o sétimo classificado.

Este histórico emblema conquistou a Liga por 13 vezes, a última vez em 2011.

O futuro guarda apenas uma certeza: estarão nas competições europeias em 2024/25.