A Hungria venceu este domingo o Montenegro por 3-1 e, assim, encerrou a fase de qualificação para o Euro2024 sem derrotas, com cinco vitórias e três empates. Um resultado que ajudou ainda a tranquilizar a Sérvia que, depois de um susto, acabou por garantir o segundo lugar com um empate 2-2 na receção à Bulgária.

Ficam, assim, encerradas as contas do grupo G, com a Hungria (18 pontos) e Sérvia (14) a garantirem a qualificação direta, à frente do Montenegro (11), Lituânia (6) e Bulgária (4).

Os dois jogos começaram às 14h00 e o Montenegro ainda chegou a ameaçar o segundo lugar da Sérvia quando marcou o primeiro golo no Estádio Puskas, em Budapeste, aos 36 minutos, com um golo de Rubezic. Nesta altura, a Sérvia estava a vencer a Bulgária, com um golo de Veljkovic (17m) e ainda chegou ao intervalo em tranquilidade, mas acabaria por ver a situação complicar-se na segunda parte.

Os sérvios tremeram na segunda parte quando a Bulgária, num espaço de dez minutos, deu a volta ao marcador com golos de Rusev (59m) e Despodov (69m). Sensivelmente à mesma hora, a Hungria também acabou por dar a volta diante do Montenegro com dois golos de Szoboszlai em apenas dois minutos (66 e 68m).

A Sérvia acabou por conseguir empatar com a Bulgária, ao minuto 82, com um golo de Babic, enquanto a Hungria acabou por confirmar o triunfo sobre o Montenegro (3-1) com mais um golo de Nagy já em tempo de compensação.

O desfecho deste grupo confirma ainda que a Ucrânia (que ainda pode qualificar-se diretamente) garante sempre vaga no play-off, caso não vença a Itália.