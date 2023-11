A Noruega já estava com um pé de fora do Euro2024, mas a última esperança da seleção de Odegard, Haaland e Aursnes para chegar à fase final caiu definitivamente este sábado, com a derrota de Israel diante da Roménia (1-2) que afasta os noruegueses de um possível play-off de repescagem.

Uma enorme desilusão para a Noruega que, com uma equipa com tantas estrelas vai ficar de fora do Campeonato da Europa no próximo verão.

O sonho norueguês foi-se desmoronando ao longos dos últimos meses, a começar em junho do presente ano, com uma derrota, em casa, diante da Escócia (1-2), apenas uma semana depois de Haaland ter festejado a conquista da Liga dos Campeões com o Manchester City.

A derrota diante dos escoceses abalou definitivamente as esperanças dos escandinavos e a possibilidade de apuramento direto caiu, depois, a 15 de outubro, com uma derrota diante da Espanha. A Noruega não foi além do terceiro lugar no Grupo A, com 10 pontos, menos seis do que a Escócia e menos oito do que a Espanha.

Ainda havia uma possibilidade da seleção de Haaland e companhia ser repescada através dos play-offs da Liga das Nações, mas para isso, Israel teria de garantir o apuramento direto, abrindo mais uma vaga nos play-offs da Liga B da Liga das Nações.

No entanto, Israel perdeu, este sábado, diante da Roménia (1-2) e também ficou no terceiro lugar do Grupo I, atrás da Roménia e da Suíça, mas com vantagem sobre os noruegueses na corrida para os play-offs.

Ficou, assim, fechada, a última porta para a Noruega chegar à fase final.