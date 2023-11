De quinta-feira até este sábado, a penúltima jornada da fase de qualificação para o Euro 2024 aumentou de nove para 16 as seleções já apuradas para a competição a disputar na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho do próximo ano.

Além da anfitriã Alemanha, Espanha e Escócia (grupo A), França e Países Baixos (grupo B), Inglaterra (grupo C), Turquia (grupo D), Albânia (grupo E), Áustria e Bélgica (grupo F), Hungria (grupo G), Dinamarca (grupo H), Roménia e Suíça (grupo I), Portugal e Eslováquia (grupo J) são as outras seleções com vaga já garantida na competição.

Contas feitas, há cinco lugares por decidir no apuramento através da fase de grupos. Um no grupo C entre Itália e Ucrânia, um no grupo D entre Croácia e País de Gales, um no grupo E entre Chéquia e Moldova, um no grupo G entre Sérvia e Montenegro e outro no grupo H, entre Eslovénia e Cazaquistão.

As contas do que falta para a qualificação direta

Grupo C (2.ª feira, 19h45): Itália e Ucrânia disputam o segundo lugar do grupo e há duelo direto em Leverkusen, casa emprestada da Ucrânia para o jogo. Ambas partem para a última jornada com 13 pontos, mas os italianos à frente dos ucranianos, pela vantagem no confronto direto, fruto da vitória por 2-1 em casa. E as contas são simples: a Itália apura-se se não perder, a Ucrânia apura-se se vencer. Não se apurando diretamente, a Itália tem sempre garantida a presença no play-off. A Ucrânia poderá ir ao play-off, mas está dependente do desfecho dos grupos.

Grupo D (3.ª feira, 19h45): a Croácia parte em vantagem pelo segundo lugar, com 13 pontos, para 11 do País de Gales, atualmente terceiro classificado. A última jornada tem um Gales-Turquia e um Croácia-Arménia. A Croácia apura-se se vencer a Arménia. Se empatar, só se apura se Gales não vencer, dado que Gales tem vantagem no confronto direto com os croatas. Se perder, precisa que Gales não vença. Já os galeses qualificam-se se e só se vencerem a Arménia, precisando que a Croácia não vença a Turquia. Em qualquer caso, quem não se apurar diretamente tem como certa a presença no play-off.

Grupo E (2.ª feira, 19h45): a decisão é entre Chéquia e Moldova. Os checos partem na frente, no 2.º lugar, com 12 pontos. Os moldavos têm dez, no 4.º lugar. A Polónia está em 3.º lugar (11 pontos), mas já disputou todos os seus jogos e por isso não entra nestas contas. A questão do apuramento é simples: a Chéquia garante-o se não perder, a Moldova apura-se se vencer, sendo que se isto acontecer, os checos têm sempre o play-off garantido para ainda tentarem o apuramento. A Moldova já só pode apurar-se via fase de grupos.

Grupo G (domingo, 14h00): é a próxima decisão na corrida ao Euro 2024, ao início desta tarde, com o Hungria-Montenegro e o Sérvia-Bulgária. A Sérvia parte na frente na corrida com Montenegro, com 13 pontos no 2.º lugar, para 11 dos montenegrinos, no 3.º. Aos sérvios, que têm vantagem no confronto direto em caso de igualdade pontual, a qualificação é garantida se pontuarem. Se perderem, precisam que Montenegro não vença. Montenegro apura-se se e só se vencer a Hungria e se a Sérvia perder com a Bulgária e se isto acontecer, a Sérvia vai ao play-off, que sempre teve assegurado caso falhasse o apuramento direto. Montenegro já só pode apurar-se via fase de grupos.

Grupo H (2.ª feira, 19h45): a vaga que falta disputar, entre Eslovénia (2.ª com 19 pontos) e Cazaquistão (3.º com 18), vai sair do duelo direto entre ambas as seleções, na Eslovénia. Por isso, a Eslovénia apura-se se não perder e o Cazaquistão apura-se se e só se vencer. No entanto, para o Cazaquistão, o play-off está sempre garantido se não se apurar diretamente, algo que a Eslovénia já não consegue.

Apuramento via play-off: recordando o formato

Depois das 20 seleções apuradas via fase de grupos, mais a Alemanha, ficam por apurar três seleções pelo play-off. Este é definido com base no desempenho das seleções na Liga das Nações 2022/23 não apuradas pela fase de grupos (os resultados na qualificação, para quem não se apurou, nada contam). Esse play-off, que tem três caminhos – A, B e C – cada um com quatro seleções em formato de meia-final e final a um só jogo (sistema já adotado para o Euro 2020), é jogado em março de 2024: as três meias-finais no dia 21, as três finais no dia 26.

Por predefinição, disputam o play-off os vencedores dos grupos das Ligas A, B e C da última Liga das Nações. Porém, no papel, é certo que isso não vai acontecer, porque nesta altura já há vencedores de grupos na Liga das Nações já apurados para o Euro 2024, no caso Espanha e Países Baixos (Liga A), Escócia (Liga B) e Turquia (Liga C). Como estes já garantiram o apuramento, os seus lugares no play-off são atribuídos à seleção com melhor ranking na Liga das Nações na respetiva liga. Se menos de quatro seleções de uma liga participarem no play-off, a primeira vaga disponível é atribuída ao vencedor do grupo com melhor classificação na Liga D, a Estónia. Se ainda assim houver vagas em aberto, estas são alocadas com base no ranking global da Liga das Nações para as seleções com melhor ranking ainda não apuradas, com a restrição de que os vencedores dos grupos das Ligas A, B e C da Liga das Nações não disputem o play-off com seleções de uma Liga superior.

O cenário atual do play-off: sete de 12 seleções confirmadas

A uma jornada do fim da qualificação, o play-off já tem sete seleções confirmadas: Polónia, Israel, Bósnia, Finlândia, Geórgia, Grécia e Luxemburgo. Polacos, israelitas, gregos e luxemburgueses juntaram-se a esta lista na jornada disputada nos últimos três dias, depois de terem ficado sem hipóteses de apuramento direto.

Há, por isso, cinco vagas por definir. No caso de Israel, Bósnia (ambos Liga B), Geórgia e Grécia (ambos Liga C), o play-off estaria sempre garantido, porque estas seleções venceram os seus grupos na Liga das Nações. Já Polónia, Finlândia e Luxemburgo beneficiam do panorama atual de qualificados para preencherem as tais vagas em aberto, em todos os três casos com base no ranking das respetivas ligas.

A estes dados, e quanto ao emparelhamento dos caminhos do play-off, já é certo que Israel e Bósnia, os dois melhores vencedores de grupo na Liga B da Liga das Nações, vão jogar em casa as meias-finais, exatamente o mesmo para Geórgia e Grécia, no seu caminho, por terem sido os melhores vencedores de grupo na Liga C.

Destas dez seleções, cinco vão completar o play-off

A pergunta agora é: quem vai preencher as restantes vagas no play-off? Há dez seleções que o podem fazer. No entanto, só seis delas têm essa garantia caso falhem o apuramento direto: estão nessa condição Croácia, Itália, Chéquia, Gales, Sérvia e Cazaquistão. Nos casos de Croácia, Itália (Liga A), Sérvia (Liga B) e Cazaquistão (Liga C) porque venceram grupos na Liga das Nações. Nos casos de Chéquia e Gales, porque já sabem que estarão sempre entre as quatro seleções com melhor ranking da liga A não apuradas diretamente. Já das outras quatro, a Estónia está à espera que menos de quatro equipas de uma liga preencham um caminho, enquanto Ucrânia, Islândia (Liga B) e Azerbaijão (Liga C) estão dependentes de que abram vagas com base em que se apure diretamente, sendo que, deste trio, a Ucrânia ainda tem possibilidade de apurar-se diretamente caso vença a Itália.

Como ficaria o play-off neste momento?

Play-Off (Caminho A):

Polónia-Estónia

Gales-Finlândia

Play-Off (Caminho B):

ISRAEL-Islândia

BÓSNIA-Ucrânia

Play-Off (Caminho C):

GEÓRGIA-Luxemburgo

GRÉCIA-Cazaquistão

Nota: em letras capitais e a negrito, as seleções já com lugar certo no play-off e anfitriãs nas meias-finais. Só a negrito, seleções já certas no play-off, mas ainda sem caminho/adversário/condição de visitado ou visitante definida. As restantes cinco seriam as apuradas nesta altura, com base nas classificações atuais na qualificação.