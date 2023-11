Três jogadores da República Checa foram expulsos da concentração da seleção, com efeitos imediatos, na sequência da noitada numa discoteca de Omoluc após o empate com a Polónia (1-1), na fase de apuramento para o Euro2024.

Jakub Brabec, Vladimír Coufal e Jan Kuchta foram fotografados no interior do espaço de diversão noturna e o primeiro, jogador do Aris de Salónica, foi mesmo filmado a atravessar uma rua completamente alcoolizado, antes de ser agarrado por outro elemento [veja o vídeo no final do artigo].

De acordo com a imprensa checa, a saída prolongou-se até altas horas da madrugada, isto em vésperas da decisiva receção à Moldávia, bastando um empate à seleção onde alinha igualmente Jurasek - jogador do Benfica - para garantir o apuramento para o Campeonato da Europa de 2024.

«Três jogadores da seleção nacional violaram as regras internas da seleção nacional na noite de sábado. Jakub Brabec, Vladimír Coufal e Jan Kuchta abandonaram o estágio da selecção nacional com efeito imediato por decisão da direcção da selecção nacional», anunciou a Federação checa, já neste domingo.