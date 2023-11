Já eliminada da fase final do campeonato da Europa, a Suécia deslocou-se ao Azerbaijão para cumprir calendário.

Num grupo onde Bélgica e Áustria já garantiram o apuramento para a fase final, suecos e azeris lutam pela terceira posição, sendo que a formação do leste da Europa ainda pode vir a disputar o play-off, por via do desempenho na Liga das Nações.

Talvez pela falta de motivação, a Suécia entrou no jogo adormecida, apesar de contar com algumas estrelas, com Gyökeres no ataque, ao lado de Kulusevski. Forsberg tentava dinamizar o meio-campo e o ex-benfiquista Lindelof liderava a defesa.

Mas quem brilhou foram outros jogadores que já passaram pelo futebol português: Mahmudov (que jogou no Boavista) inaugurou o marcador logo aos três minutos e Dadashov (que passou por Estoril, Paços de Ferreira e Tondela) dobrou a vantagem aos seis. Com uma entrada de rompante, o Azerbaijão chegou muito depressa aos 2-0.

A Suécia tentou reagir, Gyokeres teve uma ou outra ocasião para marcar, Forsberg ficou perto de o fazer num livre direto, mas ninguém conseguiu bater o guarda-redes azeri, apesar de a equipa da casa ter jogado mais de meia-hora só com dez, pela expulsão do defesa Mustafazada.

Pelo contrário, com a Suécia toda adiantada no terreno (até o guarda-redes Robin Olsen…) Mahmudov voltou a marcar, com um golo do meio-campo!

O Azerbaijão, orientado pelo italiano Giovanni de Biasi, igualou a Suécia com sete pontos – e também o melhor registo em fases de apuramento para campeonatos da Europa. Ainda vai jogar à Bélgica, enquanto a Suécia encerra a qualificação em casa, com a Estónia.

Áustria vence na Estónia e lidera grupo

A seleção austríaca encerrou a sua fase de apuramento com uma vitória na Estónia, última classificada, com apenas um ponto.

O resultado foi feito ainda no primeiro tempo, com golos de Laimer, aos 25 minutos, e de Lienhart, aos 39.

A Áustria subiu ao primeiro lugar, com 19 pontos, mais dois do que a Bélgica, que ainda tem de fazer esse jogo com o Azerbaijão, no fim de semana.