A UEFA anunciou esta quinta-feira que decidiu dar por terminado o encontro entre a Bélgica e a Suécia, de apuramento para o Euro 2024, o qual teve de ser interrompido após o assassinato de dois adeptos suecos, o que levou os jogadores a decidir que não reuniam condições para voltar ao relvado.

«Na sequência de um alegado ataque terrorista esta noite em Bruxelas, foi decidido, após terem sido consultadas as duas seleções e as autoridades policiais locais, que o encontro de qualificação para o Euro 2024 entre Bélgica e Suécia está cancelado», refere a UEFA no site oficial.

Segundo o órgão máximo do futebol europeu, as federações dos dois países concordaram em não realizar a segunda parte do jogo, que tinha sido interrompido quando estava precisamente no intervalo.

«Tanto a Federação Belga de Futebol como a Federação Sueca de Futebol, dadas as circunstâncias, manifestaram, explicitamente, o desejo de não jogar o restante tempo do jogo e de considerar o resultado ao intervalo (1-1) como final.»

Bélgica e Suécia terminam o jogo empatados a uma bola com golos de Romelu Lukaku e do sportinguista Viktor Gyökeres.