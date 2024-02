O Olympiakos perdeu por 2-0, este domingo, na visita ao terreno do Panathinaikos, por 2-0, em jogo da 21.ª jornada do campeonato grego.

Carlos Carvalhal lançou David Carmo (em estreia), Chiquinho e Fran Navarro de início, num encontro em que os anfitriões abriram o marcador aos 25 minutos, por Bernard. Em cima da hora de jogo, Alexander Jeremejeff apontou o 2-0.

A perder por dois golos, Carvalhal ainda lançou Podence (70m) e André Horta (77m), mas já não conseguiu minimizar os estragos no dérbi de Atenas.

Com esta derrota, o Olympiakos falha o assalto ao terceiro lugar: é quarto classificado, com 41 pontos, menos seis do que o Panathinaikos. Na liderança, está o PAOK (50 pontos), seguido do AEK (48).