O Leipzig quebrou este domingo uma série de quatro jogos sem vencer, depois de derrotar o Union Berlim, por 2-0, a contar para a 20.º jornada da liga alemã.

Foi a equipa da casa que ficou com os três pontos, com a ajuda dos golos de Openda, aos 11 minutos, e Sesko, aos 48. O Union Berlim acabou o jogo reduzido a dez, depois de Christopher Trimmel receber um cartão vermelho direto. De referir que Diogo Leite, da equipa de Berlim, não foi convocado.

Relativamente à classificação, o Leipzig está em quinto lugar, com 36 pontos, menos um do que o Dortmund, que é quarto, e mais cinco do que o Eintracht Frankfurt, sexto. O Union Berlim está na 15.ª posição, com 17 pontos.

No outro jogo da tarde, o Wolfsburg, sem Tiago Tomás que está fora por lesão, empatou em casa com o Hoffenheim, por 2-2.

Quem abriu o marcador foram os visitantes, logo aos seis minutos, com golo do alemão Beier. O 1-1 só surgiu na segunda parte, aos 58 minutos, autoria de Majer.

Aos 66 o Hoffenheim passou para a frente, golo de Promel, mas Majer bisou logo de seguida e garantiu um ponto para cada equipa.

Com este resultado, o Wolfsburg encontra-se em 11.º lugar, com 23 pontos, enquanto que o Hoffenheim está em 8.º, com 26 pontos.