Steffen Baumgart já não é treinador do Colónia, informou o emblema alemão.

A saída do técnico de 51 anos acontece após a derrota por 2-0 na visita ao Union Berlim, na quarta-feira, naquele que foi o 10.º desaire da equipa no campeonato, em que ocupa o 17.º e penúltimo posto, em zona de despromoção, com 10 pontos.

Baumgart, refira-se, estava a cumprir a terceira temporada no emblema germânico.