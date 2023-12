O Union Berlim somou a segunda vitória nos últimos três jogos na Bundesliga, ao triunfar na receção ao Colónia (2-0), em jogo da 16.ª jornada da competição.

Com Diogo Leite no onze inicial, a formação da capital germânica adiantou-se no marcador aos 55 minutos, por intermédio de Benedict Hollerbach: a assistência foi de Kevin Volland.

A 12 minutos dos 90, Volland voltou a fazer o papel de assistência, desta feita para o golo de Datro Fofana, que fez assim o 2-0.

Com este resultado, o Union deixa os lugares de descida no campeonato alemão, com 13 pontos. O Colónia é penúltimo, com 10 pontos.