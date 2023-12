Pep Guardiola, treinador do Manchester City, foi questionado, em conferência de imprensa, após a vitória sobre o Urawa Reds (3-0), sobre a possibilidade de treinar a seleção espanhola.

«Neste momento, tenho um ano de contrato e estou muito, muito feliz em Manchester. Quero renovar o meu contrato, se os meus patrões não me despedirem. Ainda me resta algum tempo no City», referiu o treinador espanhol.

Pep Guardiola é treinador dos citizens desde 2016/2017, tendo contrato até julho de 2025. Em 2021 já tinha revelado o sonho de liderar uma selecção nacional. «A seleção é o próximo passo», referiu na altura.