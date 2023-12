Pep Guardiola voltou a mostrar-se preocupado com o excesso de jogos a que os futebolistas de topo estão sujeitos e com a falta de tempo de recuperação disponível.

Na véspera da estreia do Manchester City no Mundial de Clubes, onde vai defrontar o Urawa Red Diamonds, do Japão, o treinador espanhol abordou o novo modelo da competição que entrará em vigor em 2025.

«O que digo é: não sou contra as novas competições, sou contra a falta de tempo de recuperação de ano para ano», afirmou. «Não faz sentido jogar sempre de três em três dias. E com a pré-época, as idas à Ásia ou aos Estados Unidos, é muito difícil para os jogadores. As coisas deviam mudar», acrescentou.

De qualquer forma, Guardiola mostra-se resignado com o que irá acontecer no final da temporada 2024/25.

«Imagino que, estando exaustos, como costuma acontecer, tenhamos de voar para os Estados Unidos, oxalá com as nossas famílias, para jogar lá o Mundial, o que faremos o melhor possível», afirmou.

FC Porto e Benfica estarão nesse novo Mundial de Clubes, que contará com 32 equipas. Guardiola entende que aos clubes resta adaptarem-se à situação.

«Já decidiram criar a competição. Antes eram menos equipas, agora vão ser mais. Há uns anos ninguém imaginava um Mundial no Qatar e aconteceu. Daqui a uns anos haverá Mundial aqui na Arábia Saudita. Temos de nos adaptar e confiar nas pessoas que tomam estas decisões», disse ainda Guardiola.