O Al-Ahly, do Egito, vai defrontar o Fluminense nas meias-finais do Campeonato do Mundo de clubes, depois de ter vencido o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, por 3-1.

Os campeões de África foram mais fortes e eficazes na partida com o clube que representa o país anfitrião da prova.

O defesa tunisino Ali Maâloul fez o primeiro golo, de grande penalidade, aos 21 minutos.

O Al-Ittihad podia ter empatado da mesma forma, mas Karim Benzema desperdiçou um penálti mesmo a fechar o primeiro tempo.

Os egípcios vieram ainda mais determinados para a segunda parte e aproveitaram os momentos de desconcentração da equipa saudita. El Shahat marcou o segundo golo aos 59 minutos e Ashour aumentou para 3-0 logo a seguir.

O jogo estava decidido e os egípcios faziam a festa perante a imensa deceção dos adeptos da equipa da casa.

Uma deceção apenas ligeiramente atenuada já no tempo de compensação com o golo de Benzema, na sequência de um canto batido pelo português Jota, que tinha entrado aos 70 minutos.

Fica completo o quadro das meias-finais, depois de o Urawa Red Diamons, do Japão,ter garantido presença na partida com o Manchester City, ao bater os mexicanos do León.

