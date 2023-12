O Campeonato do Mundo de Clubes vai ter um novo formato, que está cada vez mais próximo. Muito se tem falado e escrito sobre os clubes que vão marcar presença – em particular, no caso de Portugal, sobre o facto de o FC Porto ter ajudado o Benfica a entrar na prova, por ter eliminado o Shakhtar Donetsk.

A FIFA tem divulgado detalhes sobre a nova competição, agendada para junho de 2025, mas ainda não esclareceu o mais importante: qual será o critério utilizado para determinar os clubes europeus presentes na prova, além dos vencedores da Liga dos Campeões da UEFA.

A primeira edição terá lugar nos Estados Unidos e contará com 32 clubes, dos quais 12 serão da Europa. Com lugar garantido, os vencedores das últimas quatro edições da Champions: Chelsea, Manchester City, Real Madrid e quem ganhar esta época. Sobram oito vagas e é em relação a essas que há dúvidas.

Haverá um limite máximo de duas equipas por federação, a menos que algum país tenha mais do que dois clubes diferentes a conquistar a Champions. Pode acontecer no caso da Inglaterra, que já tem garantidos o Chelsea e o Manchester City. Se o Arsenal vencer a edição deste ano, haverá três clubes ingleses no Mundial.

Caso contrário, a Inglaterra já não coloca mais equipas, independentemente do critério que venha a ser seguido.

Que sistema de pontuação?

Ao que o Maisfutebol apurou, a FIFA considerou três opções: usar o ranking de clubes da UEFA, considerando os pontos somados na Liga dos Campeões, desde o início da fase de grupos; usar um ranking contabilizando os pontos em todas as provas da UEFA; ou criar um ‘método FIFA’ que estabelecesse um ranking próprio para este efeito.

O sistema da UEFA que atribui pontos por cada vitória, empate e participação, além de bónus por cada fase da prova atingida, faz do Bayern de Munique o primeiro classificado, sem contar com os clubes já apurados.

Seguem-se PSG, Inter de Milão, Borussia Dortmund, FC Porto, Atlético de Madrid, Benfica e Juventus.

À espera do anúncio oficial da FIFA

Poderiam surgir alterações devido ao devido ao limite máximo de duas equipas por país. Leipzig, Barcelona e Nápoles estão na Liga dos Campeões e, se um deles vencesse a prova esta época, ‘roubaria’ a vaga a uma equipa da mesma federação.

Um outro possível modelo de classificação seria o seguinte: três pontos por cada vitória na Liga dos Campeões, um por cada empate e cinco por participação, sem quaisquer outros bónus.

FC Porto e Benfica sempre incluídos

Dessa forma, os clubes apurados para o Mundial seriam, por esta ordem: Bayern de Munique, Inter de Milão, PSG, FC Porto, Borussia Dortmund, Barcelona, Benfica e Juventus.

Nesta lista, Leipzig e Atlético de Madrid ainda podem entrar na equação, se superarem os clubes compatriotas – ou venceram a Champions 2023/24.

Espera-se que a FIFA confirme nos próximos dias qual o método que vai utilizar para selecionar os clubes participantes. Salvo alguma surpresa, FC Porto e Benfica deverão estar presentes no torneio.

Além das 12 equipas da UEFA, estarão na prova seis da CONMEBOL, cinco da CONCACAF, quatro da Ásia, quatro de África e um da Oceania.

Ajax will play at 2025 Club World Cup if FIFA Points (table below) are used and neither of Arsenal, FC Copenhagen or PSV win the UCL.



Salzburg will play at 2025 Club World Cup if UEFA Points (table in next post) are used and neither of Arsenal, FC Copenhagen or PSV win the UCL. pic.twitter.com/Hid0IuGvUI