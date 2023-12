Nas asas de Galeno, o Dragão derrotou o Shakhtar Donetsk por 5-3 e confirmou o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Além de ter sido a única equipa portuguesa a passar à fase a eliminar, o FC Porto encaixou mais 12,4 milhões de euros a juntar aos cerca de 50 que já estavam assegurados.



Uma noite em cheio, portanto.



Ainda assim, o jogo esteve longe de ser fácil para os portistas. Conceição não podia ter imaginado melhor início, uma vez que aos nove minutos a equipa já ganhava por 1-0 graças ao esforço de Evanilson que, no chão, assistiu Galeno.



Confortável no marcador, o FC Porto cometeu o erro de deixar os ucranianos terem bola. O campeão da Ucrânia pareceu não sentir o golpe, manteve-se confiante e tentou invariavelmente construir a partir do guarda-redes, não mudando de intenções mesmo após dois erros que podiam ter resultado em golo do oponente.



O Shakhtar tentou adormecer o jogo com bola e os dragões deixaram-se embalar. Depois de Bondarenko e de Gocoleishvili terem ameaçado o empate, os ucranianos marcaram mesmo num lance, no mínimo, confuso. Zubkov recebeu na direita, o árbitro levantou a bandeirola e depois baixou-a, a jogada prosseguiu e Sikan igualou a contenda.



O golo acordou os portistas da letargia e volvidos cinco minutos, Galeno desperdiçou o bis. Mas redimiu-se pouco depois num remate de fora da área após uma bela combinação entre Zaidu e Pepê.



O 2-1 ao intervalo tranquilizou o Dragão e a própria equipa que se apresentou mais perto do real valor em termos ofensivos na segunda metade. O FC Porto surgiu mais solto, teve mais bola e criou, por consequência, mais oportunidades.



Depois do bis, Galeno (que exibição!) serviu Taremi para o 3-1 (63m). Respirou-se de alívio no anfiteatro portista. O iraniano reencontrou-se com os golos na Champions depois de Riznyk lhe ter negado o 3-1 a abrir a etapa complementar.



A partir daí, os azuis e brancos entraram, quiçá, em descompressão, embora seja preciso reconhecer mérito ao Shakhtar. Os ucranianos não desistiram do jogo e numa jogada em que Sánchez e Fábio Cardoso não ficaram bem na fotografia, Sikan fez o 3-2.



Apesar do resultado, a vitória do FC Porto não estava em causa. Se dúvidas existissem, Pepe (parece um novato a jogar) fez questão de dissipá-las e assinou o 4-1 num lance em que Riznyk poderia ter feito melhor. O Shakhtar parecia, por fim, entregue e num erro na saída de bola, Francisco Conceição, acabadinho de entrar, fez o 5-2.



A festa do apuramento para os oitavos há muito que tinha começado.O Shakhtar aproveitou e voltou a punir um erro individual dos portistas, desta feita de Grujic, e fez o 5-3 final aos 88 minutos por Eguinaldo.



Uma vitória com cinco golos marcados, um cheque chorudo e a presença nos oitavos de final. Podia o FC Porto pedir uma noite melhor?



