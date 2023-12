O Al-Ittihad bateu o Auckland City, da Nova Zelândia, por 3-0, no arranque do campeonato do mundo de clubes que está a decorrer na Arábia Saudita.

A jogar em casa, a equipa agora orientada pelo argentino Marcelo Gallardo (que substituiu Nuno Espírito Santo) fez o resultado na primeira parte, com golos do brasileiro Romarinho, aos 28 minutos, e dos franceses Kanté (aos 34) e Benzema (40).

Kanté foi eleito o homem do jogo.

O português Jota entrou aos 59 minutos, substituído o autor do primeiro golo.

O Al-Ittihad vai agora defrontar os egípcios do Al-Ahly, campeões de África, para discutir um lugar nas meias-finais com o Fluminense, do Brasil.

Na outra via de acesso à final, o León, do México, discute com os japoneses do Urawa Red Diamonds uma vaga na meia-final frente ao Manchester City.