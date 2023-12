O Al Ittihad venceu o Sepahan, esta segunda-feira, por 2-1, na sexta e última jornada do Grupo C da Liga dos Campeões da Ásia.

Saleh Al Amri abriu o marcador aos 14 minutos, mas o conjunto iraniano, treinado pelo português José Morais, empatou no início da segunda parte, por Ramin Rezaeian (48m). Contudo, Jota, que voltou a ser titular na Champions asiática, garantiu o triunfo saudita com um golo aos 69 minutos.

Com esta vitória, o Al Ittihad fecha o grupo na primeira posição, com 15 pontos em seis jogos. Tal como os sauditas, também o Sepahan avança à próxima fase da competição, depois de ter terminado no segundo posto (10 pontos). O Al Quwa Al Jawiya e o OKMK ficam pelo caminho.