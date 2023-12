A FIFA apresentou a Conext 24, a bola oficial do Mundial de Clubes que arranca esta terça-feira na Arábia Saudita.

Uma bola da Adidas com detalhes em cor-de-rosa, laranja e preto, revestida com poliuretano cem por cento reciclado.

Uma bola que vai ser estreada já esta terça-feira no jogo inaugural da competição, no embate entre os sauditas do Al Ittihad e os neozelandeses do Auckland City. O vencedor deste jogo irá, depois, defrontar o Al Ahlhy, do Egito, nos quartos de final da competição.

O outro jogo dos quartos de final será entre os mexicanos do Léon e os japoneses do Urawa Reds.

Fluminense e Manchestser City aguardam pelos respetivos adversários nas meias-finais da competição, enquanto jogo que vai definir o novo campeão do mundo está marcado para 22 de dezembro (18h00).