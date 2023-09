Está definido o sorteio do Mundial de Clubes 2023, realizado na manhã desta terça-feira, na Arábia Saudita.

O duelo da ronda de qualificação já estava pré-definido e opõe o campeão do país que acolhe a prova, no caso o Al-Ittihad da Arábia Saudita, ao campeão da OFC, o Auckland, da Nova Zelândia. O duelo da equipa orientada pelo português Nuno Espírito Santo contra os neozelandeses abre a competição, a 12 de dezembro.

O sorteio da segunda ronda, agendada para 15 de dezembro, colocou o campeão africano, o Al Ahly do Egito, à espera do vencedor do Al Ittihad-Auckland, enquanto o campeão da CONCACAF, o estreante Club León, do México, joga contra o campeão asiático, o Urawa Reds, do Japão.

Nas meias-finais, o campeão europeu e também estreante no Mundial de Clubes, o Manchester City de Inglaterra, aguarda adversário oriundo do Club León-Urawa Reds. Já o outro duelo das meias-finais vai colocar o campeão da Libertadores (ainda por definir), a Al Ahly, Al Ittihad ou Auckland.

Nesta altura, a Libertadores vai avançar para as meias-finais agendadas para 28/29 setembro (1.ª mão) e 5/6 outubro (2.ª mão), tendo os duelos Fluminense-Internacional e Boca Juniors-Palmeiras.

O Mundial de Clubes joga-se em Jeddah, de 12 a 22 de dezembro de 2023.

RONDA QUALIFICAÇÃO (12 dezembro)

Al Ittihad-Auckland

SEGUNDA RONDA (15 dezembro)

Al Ahly-Vencedor do Al Ittihad-Auckland

Club León-Urawa Reds

MEIAS-FINAIS (18/19 dezembro)

Representante da CONMEBOL-Al Ahly/Al Ittihad/Auckland (dia 18)

Club León/Urawa Reds-Manchester City (dia 19)

FINAL E JOGO DE 3.º E 4.º LUGAR: 22 dezembro