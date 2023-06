Jeddah é a cidade escolhida pela FIFA para acolher o Mundial de Clubes de 2023.

O organismo que tutela o futebol a nível mundial já tinha confirmado no início do ano a atribuição da prova ao país do Médio Oriente, mas só agora confirmou a cidade: Jeddah.

Esta será a primeira vez que o Mundial de Clubes é organizado na Arábia Saudita. A prova decorre de 12 a 22 de dezembro e será jogada em dois estádios: o Príncipe Abdullah Al Faisal e o Rei Abdullah Sports City, casa do Al Ittihad de Nuno Espírito Santo.