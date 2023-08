O Comité Disciplinar da FIFA anunciou, este sábado, que suspendeu Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), por 90 dias.

A decisão surge na sequência da polémica instalada após o dirigente beijar a jogadora Jennifer Hermoso nas comemorações da conquista do título mundial pela seleção espanhola de futebol feminino.

«O presidente do Comité Disciplinar da FIFA, Jorge Ivan Palacio, no uso dos poderes conferidos pelo artigo 51 do Código Disciplinar da FIFA (FDC), decidiu hoje suspender provisoriamente o Sr. Luis Rubiales de todas as atividades relacionadas ao futebol a nível nacional e internacional. Esta suspensão, que entrará em vigor a partir de hoje, é por um período inicial de 90 dias, enquanto se aguarda o processo disciplinar aberto contra o senhor Luis Rubiales na quinta-feira, 24 de agosto», pode ler-se no comunicado divulgado este sábado.

O presidente da Federação Espanhola recusou pedir a demissão num discurso na sexta-feira na assembleia geral da entidade. Essa decisão foi criticada por várias figuras do futebol espanhol e não só, tendo as jogadoras campeãs do mundo anunciado que não voltam à seleção espanhola enquanto Rubiales se mantiver no cargo.

Jenni Hermoso diz-se «vítima de agressão» e garante não ter consentido o beijo, tendo a Federação reagido entretanto para desmentir a versão da jogadora e validar a do presidente.