As 23 campeãs do mundo por Espanha, mais 58 futebolistas e ex-futebolistas espanholas, garantiram esta sexta-feira que «não voltarão a uma convocatória da seleção se os atuais dirigentes continuarem», em resposta a Luis Rubiales ter anunciado não se demite da presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Em comunicado através da FUTPRO, associação de futebolistas femininas profissionais em Espanha, Jennifer Hermoso desmentiu que o beijo de Luis Rubiales não foi consentido.

«Perante as manifestações realizadas pelo presidente da RFEF, Jennifer Hermoso quer desmentir categoricamente que consentiu o beijo que Luis Rubiales deu na final do Mundial», pode ler-se, em comunicado, no qual Hermoso deixa depois uma declaração pessoal.

«Quero clarificar que, tal como se viu nas imagens, em nenhum momento consenti o beijo e em nenhum momento procurei levantar o presidente. Não tolero que seja colocada em dúvida a minha palavra e muito menos que se inventem palavras que eu não disse», assegurou a internacional espanhola.

🚨 Las jugadoras de la @SEFutbolFem, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a @Jennihermoso , manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir#seacabo pic.twitter.com/PW91SW9Ts0 — FUTPRO (@futpro_es) August 25, 2023

«Depois de todo o sucedido durante a entrega das medalhas no Mundial feminino, queremos manifestar que todas as jogadoras que assinarem o presente documento não vão voltar a uma convocatória da seleção se os atuais dirigentes continuarem», pode ler-se, na conclusão do mesmo comunicado.

As 23 campeãs do mundo, Jennifer Hermoso, Alexia Putellas, Misa Rodríguez, Irene Paredes, Ona Batlle, Mariona Caldentey, Teresa Abelleira, Maria Pérez, Cata Coll, Aitana Bonmatí, Laia Codina, Claudia Zornoza, Oihane Hernández, Rocio Gálvez, Irene Guerrero, Alba Redondo, Athenea Del Castillo, Eva Navarro, Enith Salón, Ivana Andrés, Olga Carmona, Esther González e Salma Paralluelo assinam o comunicado.

Ao grupo que venceu o Mundial 2023, juntam-se também Elene Lete, Fiamma Benítez, Marta Cardona, Maite Oroz, Patricia Guijarro, Lola Gallardo, Nerea Eizaguirre, Ainhoa Moraza, Maria León “Mapi”, Sandra Paños, Claudia Pina, Amaiur Sarriegi, Leila Ouahabi, Laia Aleixandri, Lucia García, Andrea Pereira, Vero Boquete, Ainhoa Tirapu, Sandra Vilanova, Ana Romero “Willy”, Silvia Meseguer, Nagore Calderón, Marta Torrejón, Lucía Rodríguez, Vicky Losada, Carmen Arce “Kubalita”, Priscila Borja, Natalia Pablos, Susana Guerrero, Larraitz Lucas, Isabel Benito “Chabe”, Amanda Sampedro, Isabel Fuentes, Elisabet Sánchez, Maria Paz Azagra, Vanesa Gimbert, Virginia Torrecilla, Leire Landa, Elisabet Ibarra, Isi Gavilán, Toña Is, Meli Nicolau, Gurutze Fernandez, Auxi Jiménez, Vanesa Moreno, Roser Serra, María Goñi, Marta Moreno, Eli Capa, Maria Teresa Andreu, Mar Prieto, María José Perez, María Marco “Beni”, Paula Kasares, María Luisa Monzón “Gusa”, Nines Pérez Urda, Angela Martín Martín e Victoria Hernandez.

A posição oficial neste documento fica «aberta a todas as futebolistas que queiram aderir», é referido na nota da FUTPRO.