O plantel do Manchester City recebeu no dia do fecho do mercado mais um português. Matheus Nunes concretizou a transferência do Wolverhampton para os citizens e juntou-se a Rúben Dias e a Bernardo Silva no plantel dos campeões ingleses e da Europa.

«Fico feliz, e acho que ficamos todos enquanto portugueses, que mais um português se tenha juntado ao Manchester City, que é um dos melhores clubes do Mundo. Como português e como colega dele, fico feliz por ele, mas acima de tudo como português fico muito feliz por mais um jogador português ter a oportunidade de estar neste contexto», comentou Rúben Dias em conferência de imprensa na Cidade do Futebol.

O defesa-central foi questionado sobre de que forma é que a Seleção Nacional poderá vir a beneficiar das dinâmicas criadas no clube entre ele e sobretudo - por se tratarem de jogadores que atuam na zona do meio-campo - entre Bernardo Silva e Matheus Nunes, que não integra esta convocatória de Roberto Martínez. «Só o futuro dirá e acho que não é o momento certo para estar a imaginar coisas», limitou-se a dizer o defesa em jeito... defensivo.