Portugal defronta na próxima sexta-feira a Eslováquia, num jogo em que as duas seleções discutem o primeiro lugar do Grupo J e no qual a equipa das quinas pode dar um passo de gigante rumo à qualificação para o Europeu do próximo ano.

Rúben Dias considerou que a partida na Eslováquia será complicada para a Seleção, mas frisou que impera a vontade de conquistar uma vitória importante e facilitar as contas do grupo. «Vai ser um jogo difícil pela qualidade do nosso adversário, pela proximidade [pontual] e pela importância que o jogo terá em caso de vitória nossa. Temos perfeita consciência de que estes dois jogos [Eslováquia e Luxemburgo] serão ambos muito importantes para nós», projetou o jogador do Manchester City.

Portugal chega a este jogo com um percurso imaculado na fase de apuramento, com 12 pontos em 12 possível e 14 golos marcado e ainda nenhum sofrido. Consequência da qualidade dos jogadores, notou Rúben Dias. «Temos a seleção que temos e temos a capacidade de tornar coisas mais fáceis. Mas esse é o nosso trabalho e estamos a caminho dele. Temos agora dois jogos muito importante para o desfecho final da qualificação e todos temos a perfeita consciência de que duas vitórias serão muito importantes», insistiu.

Com Pepe ausente da convocatória devido a lesão, Rúben Dias recusou o papel de líder do eixo defensivo para este duplo compromisso. Infelizmente, o Pepe não vai estar presente. Já aconteceu outras vezes. Faz parte, infelizmente faz parte. Todos os que estão presentes, todos juntos vamos ser capazes de assumir a liderança da equipa.