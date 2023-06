Co-organizadores do Mundial 2026 com o Canadá e o México, os Estados Unidos vão organizar a primeira edição do Mundial de Clubes com 32 equipas.

A prova vai decorrer em 2025 e o anúncio foi feito esta sexta-feira pela FIFA durante do Conselho do organismo, realizado em Kigali, capital do Ruanda. «A decisão foi tomada com base na capacidade comprovadas dos Estados Unidos organizarem eventos globais», referiu o organismo em comunicado, considerando que a prova permitirá «maximizar a sinergia com o Mundial 2026.

O Mundial de Clubes vai realizar-se de quatro em quatro anos e terá 12 equipas europeias, seis da América do Sul, quatro da Ásia, quatro de África, quatro da América do Norte, Central e Caraíbas, um da Oceânia e ainda uma última vaga atribuída para um clube do país anfitrião.