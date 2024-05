Roger Schmidt voltou a ser contestado no Estádio da Luz, mas apenas pelas claques. No final do jogo, o treinador diz que, com este cenário, «é impossível» o Benfica lutar pelo título e diz ainda que se a solução passar pela sua saída, está disposto a conversar.

«Estas pessoas descontentes querem muita atenção, especialmente da imprensa, mas o que fica claro é que nestas circunstâncias é impossível sermos campeões. Se a solução implica a minha saída, temos de falar nisso, mas a forma como os adeptos reagiram... Não podemos continuar assim», começou por enunciar.

A verdade é que a contestação surgiu apenas da parte das claques e foi reprovada pelos restantes adeptos, mas Schmidt diz que o Benfica não pode contar com um estádio dividido.

«Acho que se se trata de uma situação especial, os jogadores focaram-se no jogo e temos de refletir sobre isto. Se a solução é a minha saída, temos de falar sobre essa possibilidade, mas estes adeptos já tiveram atenção suficiente e os benfiquistas também são constituídos por pais, mães, avós, netos... Temos de pensar realmente em como apoiar melhor o plantel», destacou ainda.