Figura do jogo: Rafa Silva, pois claro

Vai deixar saudades. Esta tarde ficou a ideia que subiu ao relvado já conhecedor do guião do jogo. Recusou marcar os dois primeiros penáltis que deram vantagem ao Benfica, mesmo depois dos pedidos insistentes das bancadas e de Di María e Kökçü lhe terem procurado entregar a bola. Baixou a cabeça e disse que não queria. Nada o demoveu. Rafa queria sair em grande e não seria com um pontapé fácil da marca dos onze metros. A verdade é que depois marcou os dois golos seguintes, com classe, ao seu estilo, e ainda fez a assistência para o terceiro.

Um jogo totalmente dedicado a Rafa que viu o seu nome ecoar nas bancadas em vários momentos do jogo. Ouviu-se o nome de Rafa nos momentos dos penáltis e, pelo meio, também ao minuto 27, quando o ponteiro dos minutos apontou para o número da sua camisola. Voltou a ser ovacionado nos momentos em que marcou o golo, voltou a ser aplaudido de pé quando foi substituído e, já no banco, voltou a arrancar aplausos quando mostrou que estava do lado dos adeptos, na guerra com as claques. Rafa, Rafa, Rafa. O domingo na Luz foi todo dele. Repetimos, vai deixar muitas saudades.

Momento: Rafa faz o Segundo e comemora à Pizzi

É um dos grandes momentos da tarde e decisivamente o momento do jogo. O Benfica tinha chegado ao intervalo a vencer por 3-0, mas ainda faltavam 45 minutos, mas Rafa Silva pegou numa bola de costas para a baliza, rodopiou, deixou Javi Montero nas costas e picou a bola sobre Arruabarrena. Que classe! A Luz quase veio abaixo e o Arouca abandonava definitivamente a pretensão, anunciada por Daniel Sousa, de pontuar na Luz.

Outros destaques:

Kökçü

Voltou a jogar onde gosta de jogar e voltou a arrancar uma grande exibição, arrancando a segunda grande penalidade e fazendo duas assistências para os golos de Rafa. Uma exibição em cheio a jogar entre Di Maria e João Mário, nas costas de Rafa. Joga com um terceiro médio, mas que se transforma num avançado, quando entra na área. Chegou a atirar uma bola à barra, com o jogo interrompido, marcou um dos penáltis que Rafa recusou e fez ainda duas assistências.

Di María

Mais um grande jogo do argentino que pode também ter-se despedido esta tarde da Luz. Foi pelos pés do argentino que o Benfica encontrou uma das formas para escapar à pressão alta do Arouca. Foi dos pés do campeão do Mundo que o Benfica criou as primeiras oportunidades, com aquelas trivelas da direita e foi ele que converteu o primeiro penálti.

Florentino

Voltou ao onze e notou-se a diferente em relação ao desaire de Famalicão. É o médio que mantém o Benfica sempre equilibrado, mesmo quando a equipa se desdobrava para a frente de ataque. Recuperou bolas atrás de bolas, tapou buracos em vários setores do campo e fez a equipa jogar, com passes verticais. Assim que saiu, o Benfica perdeu o equilíbrio e isso foi bem evidente no jogo desta tarde.

João Neves

Mais um grande jogo do pequeno e enorme jogador. Esteve muito perto de marcar de cabeça, ele que é o mais baixo do plantel, mas voltou a marcar a diferença pela forma como consegue estar em todo o lado, a todos os minutos do jogo. Tanto estava ao lado de Florentino, como aparecia na área a tentar fazer um chapéu.

Alvaro Carreras

O Benfica fez quase toda a temporada sem um lateral esquerdo de raiz, mas termina com um lateral que lhe dá todas as garantias para começar a próxima época. Não é propriamente um Grimaldo, mas com os minutos que tem vindo a acumular neste final de época, nota-se que está cada vez mais entrosado com a equipa. Esta tarde combinou muito bem com João Mário e Rafa Silva no lado esquerdo do ataque.

David Simão

Curiosamente foi um jogador da formação do Benfica que foi o melhor do Arouca esta tarde. Foi dos poucos que conseguiu manter o nível a que o Arouca nos habituou esta época ao contrário de outras figuras da equipa, como foi mais evidente o caso de Cristo Gonzalez.