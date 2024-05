Francesco Bagnaia, piloto da Gresini Racing, venceu, este sábado, o Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, depois de ter caído na corrida sprint. Com esta vitória, Bagnaia aproximou-se de Jorge Martín na liderança do campeonato, ele que ficou em segundo lugar. Marc Márquez fechou o pódio, depois de ter partido da 13.ª posição.

A seis voltas do final da corrida, Bagnaia ultrapassou Jorge Martín na mesma curva onde tinha caído no dia anterior.

Miguel Oliveira começou a prova em 15.º, mas conseguiu terminar a corrida em 10.º e garantiu seis na classificação do campeonto. Apesar de ter cruzado a meta um lugar atrás, o português beneficiou de uma sanção a Enea Bastianini.

De recordar que o piloto português caiu na corrida sprint e foi obrigado a desistir.

Naquela que foi a sexta corrida da temporada, destaque para a queda de Pedro Acosta, que estava em segundo lugar e perdeu vários lugares, acabando a prova em 14.º.

Bouncing back in Barcelona! 👊@PeccoBagnaia beats @89jorgemartin to take his 1st #MotoGP victory in Montmelo 🥇#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/j4Qvxuokzy