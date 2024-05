Miguel Oliveira, piloto português, ficou esta sexta-feira em 13.º lugar na sessão de treinos do GP da Catalunha de MotoGP.

Naquela que é a sexta corrida do campeonato, o piloto da Aprilia fez como melhor tempo 1.39,350 minutos, mais 0,788 segundos que o colega de equipa Aleix Espargaró, o mais rápido na sessão, tendo mesmo batido o recorde do circuito.

Brad Binder (KTM) ficou em segundo lugar, a 0,072 segundos de Espargaró, e Pedro Acosta (GasGas) em terceiro, com mais 0,103.

Com este resultado, Miguel Oliveira terá de disputar a primeira fase da qualificação (Q1), que se realiza no sábado e permite aos dois mais rápidos seguirem para a Q2.

