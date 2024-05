Em França, na quinta corrida da temporada, Jorge Martín, da Prima Pramac Racing, voltou a triunfar e mantém-se na liderança do campeonato, isto depois de ter vencido a corrida sprint no sábado. Miguel Oliveira teve a oportunidade de ficar bem classificado, mas acabou por abandonar a partida por alegados problemas técnicos na moto.

A corrida no circuito de Le Mans começou melhor para Bagnai, que ainda aguentou várias voltas na liderança, mas nas últimas dez viu o ouro ser transformado em bronze. Primeiro foi Jorge Martín que passou para primeiro e na última volta foi Marc Márquez que o ultrapassou e garantiu o segundo.

Relativamente ao piloto português, da Trackhouse Racing, tudo parecia bem encaminhado, encontrava-se em oitavo e com bom ritmo, mas na volta 16 teve problemas e foi para o pit, abandonando oficialmente a corrida uns momentos mais tarde.

Fabio Quartararo, piloto da casa, teve azar e caiu, não conseguindo acabar a corrida para contentamento dos espetadores franceses. Bezzecchi ganhou a corrida na temporada passada, mas em 2024 acabou por cair na terceira volta.

Esta foi a milésima corrida da Gresini Racing, equipa de Marc Márquez.

No que toca ao campeonato, Jorge Martín está em primeiro lugar, com 129 pontos, seguido por Bagnaia, com 91, e Marc Márquez, empatado com Bastianini, ambos com 89 pontos. Miguel Oliveira está em 14.º, com 23.

A próxima corrida é o Grande Prémio da Catalunha, de 24 a 26 de maio.

Eis a classificação final da corrida: