Miguel Oliveira, piloto português, ficou esta sexta-feira em 15.º lugar na sessão de treino cronometrado, na tarde desta sexta-feira, do Grande Prémio de França de MotoGP.

Naquela que é a quinta prova do Mundial de motociclismo de 2024, o piloto luso, da Aprilia, fez menos 0,831 segundo do primeiro lugar, o espanhol Jorge Martín, da Ducati, que bateu o recorde do circuito de Le Mans ao fazer 1m30s388ms.

Em segundo lugar ficou Francesco Bagnaia (Ducati), bicampeão em título, com menos 0,145 segundos que Martín. Pedro Acosta (GasGas) fecha o pódio, a 0,187s.

Com este resultado, Miguel Oliveira vai ter de correr na Q1, no sábado, para conseguir uma vaga para a Q2, onde já estão apurados os 10 mais rápidos do treino desta tarde. Nos treinos matinais, o piloto português ficou na mesma posição.

No sábado realiza-se a qualificação e a corrida sprint.