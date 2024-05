A Gestifute anunciou que passa a ter no seu portefólio a melhor jogadora do mundo: Aitana Bonmnatí faz parte uma parceria, que permite a Jorge Mendes promover e procurar novas oportunidades para a carreira da jogadora espanhola.

Aitana não é porém a única. Através de uma parceria com o WOM, agência espanhola que trabalha no futebol feminino, a Gestifute passou a ter também acesso a várias outras internacionais que jogam em clubes como Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Manchester City, Roma ou Milan.

«Acreditamos que, com a vasta experiência da Gestifute, podemos ser uma mais-valia nesta parceria, tendo em vista o desenvolvimento do futebol feminino em todas as suas vertentes sociais, desportivas e comerciais. A modalidade está em franca expansão, com mais praticantes e maior competição», explicou o empresário, que em Portugal já representa Kika Nazareth.