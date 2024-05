Esta segunda-feira, Francisco Neto, selecionador nacional anunciou as 25 convocadas para os dois jogos da seleção feminina de qualificação para o Euro 2025.

Portugal vai jogar em casa com a Irlanda do Norte a 31 de maio, às 20h45, em Leiria, e desloca-se ao terreno da mesma equipa a 4 de junho, às 19h, em Lurgan.

As Navegadoras precisam de ficar nos três primeiros lugares do Grupo B para se qualificarem para as duas eliminatórias dos playoffs. Neste momento, Portugal está em primeiro do grupo, com seis pontos.

Confira as convocadas da seleção nacional:

Guarda-redes: Inês Pereira (Servette FC), Patrícia Morais (SC Braga) e Sierra Cota-Yarde (University of Arkansas);

Defesas: Lúcia Alves (SL Benfica), Catarina Amado (SL Benfica), Joana Marchão (Servette FC), Alícia Correia (Sporting CP), Ana Seiça (SL Benfica), Ana Borges (Sporting CP), Carole Costa (SL Benfica) e Diana Gomes (Sevilha FC);

Médios: Andreia Jacinto (Real Sociedad), Andreia Faria (SL Benfica), Dolores Silva (SC Braga), Andreia Norton (SL Benfica), Ana Rute (SC Braga), Beatriz Cameirão (Damaiense), Joana Martins (Sporting CP) e Kika Nazareth (SL Benfica);

Avançadas: Ana Dias (Portland), Diana Silva (Sporting CP), Telma Encarnação (CS Marítimo), Carolina Mendes (SC Braga), Jéssica Silva (SL Benfica) e Stephanie Ribeiro (Club Universidad Nacional).