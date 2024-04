Francisco Neto, selecionadr nacional, em declarações ao Canal 11, no final do encontro Malta-Portugal (0-2), da segunda jornada do Grupo B3 de qualificação para o Euro 2025:

«Nem tudo foi perfeito, mas, acima de tudo, uma dupla jornada da qual saímos em primeiros do grupo, com seis pontos, o que é o mais importante.

Mesmo na primeira parte, entrámos logo com uma oportunidade de um contra o guarda-redes e não concretizámos. Criámos algumas oportunidades, embora não com o critério de que eu gostava. Nós sabíamos que íamos ter, e tivemos, algumas dificuldades técnicas neste jogo, algumas dificuldades de decidir. O espaço estava lá, e estava relativamente fácil de o identificar, mas não conseguimos executar.

Ao intervalo corrigimos, entrámos fortes. Outro aspeto muito positivo foi a nossa reação à perda de bola, pois pressionámos Malta quando perdemos a bola. Depois, as oportunidades foram surgindo e nós sabíamos que, mais cedo ou mais tarde, as coisas iam acontecer. Gostaríamos que tivesse sido mais cedo, e criámos o suficiente para ser por outros números.»