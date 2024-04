Portugal venceu, esta terça-feira, a seleção de Malta, por 2-0, na segunda jornada do Grupo B3 da Liga das Nações.

Depois do triunfo por 3-0 conquistado na última sexta-feira, frente à Bósnia e Herzegovina, as comandadas de Francisco Neto procuravam dar continuidade ao bom momento e garantir a quarta vitória consecutiva.

Numa primeira parte algo dividida, o marcador só sofreu alterações no início do segundo tempo. Uma mão na bola de Ann-Marie Said fez com que a juíza do encontro apontasse para a marca dos onze metros. Carole Costa não tremeu e no frente a frente com a guardiã assinou o segundo golo nesta fase de grupos da Liga das Nações.

A partir daqui, o domínio luso foi total e as oportunidades desperdiçadas multiplicaram-se. Foi já aos 78 minutos que Portugal chegou ao 2-0, através da recém-entrada, Ana Capeta. Foi tudo bem feito por Jéssica Silva do lado direito do ataque e dentro da área, assistiu a avançada do Sporting, que só teve de encostar para o golo.

Portugal mantém-se assim sem sofrer golos nesta qualificação para o Europeu de futebol feminino, em 2025. Segue-se a receção à Irlanda do Norte, segunda classificada do Grupo B3, a 31 de maio.