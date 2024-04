A seleção feminina portuguesa estreou-se na Divisão B da Liga das Nações com uma vitória, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, sobre a Bósnia-Herzegovina, por 3-0. Uma exibição sólida da equipa comandada por Francisco Neto num jogo que também vai contar para a fase de qualificação para o Euro2025.

Antes do jogo foi feita uma homenagem a Diana Silva, que chegou ao número redondo das 100 internacionalizações e acabaria por fixar o resultado final no jogo esta noite. Com a bola a rolar, com mais de sete mil espectadores nas bancadas, Portugal adiantou-se no marcador, aos 28 minutos, com uma cabeçada da central Carole Costa a cruzamento de Lúcia Alves.

Mesmo em cima do intervalo, Portugal aumentou a vantagem, com um autogolo de Gloria Sliskovic que desviou para a própria baliza ao tentar antecipar-se a Ana Capeta, depois de um grande lance desenhado por Jéssica Silva.

Já na segunda parte, Ana Capeta cedeu o lugar a Diana Silva e a avançada do Sporting, lançada por Ana Borges, marcou na primeira vez que tocou na bola.

Uma vitória categórica que permite a Portugal destacar-se, desde já, no topo da classificação do Grupo B3, uma vez que no outro jogo deste grupo, Irlanda do Norte e Malta empataram sem golos.

Portugal, que procura a terceira presença num Europeu, depois de 2017 e 2022, volta a jogar na próxima terça-feira, na visita a Malta, em jogo da segunda jornada da poule, agendado para as 17h30 (hora em Lisboa).