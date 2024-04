A seleção nacional feminina iniciou, esta segunda-feira, a preparação para o jogo de estreia no grupo 3 da Liga das Nações B frente à Bósnia-Herzegovina, com 11 ausentes num treino de recuperação.



No primeiro dia de trabalhos, Francisco Neto orientou a sessão no relvado 3 e já contou com Beatriz Fonseca, jogadora do Sp. Braga que rendeu Telma Encarnação, do Marítimo, que foi operada a uma apendicite.



Carole Costa, Jéssica Silva, Kika Nazareth, Ana Seiça, Catarina Amado, Andreia Faria, Andreia Norton, Ana Borges, Joana Martins e Ana Capeta, jogadoras de Sporting e Benfica, que no domingo se defrontaram para a primeira mão das meias-finais da Taça, estão autorizadas a apresentarem-se até às 22h30, assim como Tatiana Pinto, do Brighton.



No treino desta terça-feira, agendado para as 18h00, Francisco Neto já deverá contar com todo o grupo à disposição.

A Liga das Nações de 2024/25 passou a integrar a fase de apuramento para o Europeu de 2025, com Portugal a ter maior responsabilidade, pelo facto de ser a equipa mais cotada do agrupamento, da qual também fazem parte Malta e Irlanda do Norte.

Portugal recebe a Bósnia-Herzegovina na sexta-feira, no estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, no jogo de estreia no Grupo 3 da Liga das Nações B, com início às 20h. Quatro dias depois, as «Navegadoras» jogam em Malta.